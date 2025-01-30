ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам теперь составляет 2,75%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,9%, ставка по маржинальным кредитам - 3,15%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

"Решение основано на обновленной оценке прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что дезинфляционный процесс идет в соответствии с планом. Динамика инфляции в целом соответствует ожиданиям ЕЦБ и показатель, как ожидается, вернется к целевой среднесрочной цели в 2% в течение этого года.