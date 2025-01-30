Европейский фондовый индекс достиг рекордного максимума

В четверг европейский индекс достиг рекордного максимума, возглавляемый акциями недвижимости и технологических компаний, в то время как инвесторы ожидали вероятного снижения процентных ставок на заседании Европейского центрального банка по вопросам монетарной политики. Об этом пишет Reuters.

Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,5%, продолжая третью сессию рекордного роста подряд. Немецкий индекс "голубых фишек" вырос на 0,3%, также достигнув исторического максимума.

Потенциальное снижение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов снизит депозитную ставку до 2,75% - самого низкого уровня с начала 2023 года. Это решение также контрастирует с вердиктом Федеральной резервной системы США, которая в среду оставила ставки без изменений.

Европейская недвижимость, которая традиционно чувствительна к ставкам, также была среди наиболее выросших секторов, прибавив 1,8%.

Субиндекс технологического сектора также увеличил прибыль, поднявшись на 1,1%, поскольку он продолжал восстанавливаться после распродажи в начале недели, спровоцированной появлением модели искусственного интеллекта DeepSeek.

Тяжелый производитель чипового оборудования ASML прибавил 3,4%, в то время как фирмы, занимающиеся ИИ, такие как Siemens Energy Schneider Electric, выросли на 1,4% и 2,1%, соответственно.

Тем временем индексы промышленных компаний подскочили на 1,2%, чему способствовал скачок акций Bucher Industries на 4,5% после того, как компания сообщила о квартальных результатах.

Отмечается, что испанский индекс IBEX вырос на 0,5% до максимума с июня 2008 года на фоне сильных банковских прибылей Caixabank и BBVA.