Рынок квартир в Беларуси обновил рекорды в 2024 году

Рынок квартир Минска и областных центров в 2024 году установил рекордные показатели. Об этом сообщает Государственный комитет по имуществу.

Согласно информации ведомства, в Минске было заключено 18,7 тыс. сделок, что стало самым большим показателем за историю. При этом 48% сделок пришлись на долю однокомнатных квартир.

Цена квадратного метра на вторичной рынке за год выросла на 14-15% (+ $170-220 в эквиваленте), на первичном рынке – на 10-14% (+ $150-170 в эквиваленте).

Каждая шестая сделка приходилась на квартиру стоимостью выше $100 тыс.

Всего же объем сделок достиг $1,4 млрд за год, что на 17% больше показателя 2023 года.

Самой дорогой квартирой в прошлом году стала 4-комнатная площадью 152,7 кв. м. Ее продали за $900 тыс. в эквиваленте. Цена за квадратный метр составила $5895.

В областных центрах было заключено 13,5 тыс. сделок, что также стало рекордом. Больше всего квартир продано в Гродно (3,7 тыс. сделок).

За год цены на квартиры подросли во всех областных центрах. Причем больше всего в Бресте – на 14%, в Гомеле – на 12%, в остальных городах – от 8% до 10%.