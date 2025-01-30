В 2025 году в Беларуси для госнужд планируется закупить почти 700 тыс. тонн зерна

Постановлением Совмина № 53 от 29 января 2025 года определены объемы закупок сельхозпродукции и сырья для госнужд на 2025 год.

Согласно документу, общий объем заказа на поставку зерна для продовольственных нужд составляет 699,3 тыс. т. В том числе пшеницы - 510,9 тыс. т, ржи - 123,5 тыс. т, ячменя - 17 тыс. т, овса - 30,5 тыс. т, гречихи - 14 тыс. т, проса - 3,4 тыс. т. Объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения - 22 тыс. т.

Концерн “Белгоспищепром“ должен обеспечить закупку сахарной свеклы в объеме 3,35 млн т, маслосемян рапса — 95,6 тыс. т, пивоваренного ячменя — 86 тыс. т.

Поставки льноволокна для концерна "Беллегпром" предусмотрены в объеме 20,7 тыс. т, в том числе длинного - 7,3 тыс. т, короткого - 13,4 тыс. т.

При этом покупку дополнительно 0,6 тыс. т ячменя должно обеспечить МВД.

Договоры на поставки товаров надлежит заключить до 1 апреля.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли установить закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, произведенную в 2025 году и закупаемую для государственных нужд.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.