Украинский графит тестируется для использования в литий-ионных батареях

Группа BGV Геннадия Буткевича (совладелец сети магазинов АТБ) завершила лабораторные и полупромышленные испытания по дополнительной очистке графита до батарейного качества 99,99% и последующему производству из него сферического графита (SPG). Об этом говорится на сайте компании.

Строительство горно-обогатительного комплекса на Балаховском месторождении графита в Кировоградской области планируется запустить в первом квартале 2026 года. В прошлом году BGV называла другой срок – 2025 год.

На начало года компания завершила предварительное технико-экономическое обоснование и совместно с финской Metso проводит базовый инжиниринг обогатительной фабрики, которая будет производить высококачественный графитовый концентрат с содержанием углерода 97%.

В 2025 году компания приступит к проектировочным работам завода по производству SPG.

Графитовый завод BGV должен стать одним из самых больших в Европе. Его проектная мощность составит 50 тыс. тонн графитового концентрата, из которых 19 тыс. тонн будут пригодны для производства сферического графита для литий-ионных батарей.

Еще одно направление, с которым компания планирует выходить на международный рынок, – это бериллий.

За последние несколько лет компания провела заверочное бурение, химические, минералогические и технологические исследования. В 2024 году стартовали работы по предварительному технико-экономическому обоснованию, сообщают украинские СМИ.