Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и мобильные операторы заключат соглашение о неповышении тарифов. Этот вопрос обсуждался на состоявшейся сегодня встрече министра антимонопольного регулирования и торговли Артура Карповича с главой Минсвязи Константином Шульганом и представителями УП “A1”, РУП “Белтелеком”, СООО “МТС”.

Как сообщила пресс-служба МАРТ, в ходе совещания стороны обсудили возникающие проблемы на потребительском рынке, в том числе у населения, подключение операторами сотовой связи рекламных услуг без ведома потребителей, качество связи при проведении крупных массовых мероприятий, основные принципы тарифной политики.

"По результатам встречи принято решение о заключении соглашения между МАРТ и предприятиями по оказанию услуг сотовой подвижной электросвязи, которым повышение тарифов не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минсвязи предложено дополнительно изучить материалы РУП “Белпочта” и РУП “Белтелеком” по формированию и применению тарифами на оказание услуг данными предприятиями.