ЕС готов к более жесткой позиции по миграции, но Трампа копировать не будет

Европейский союз готов принять более жесткие меры по миграции в 2025 году с упором на расширение депортаций, но не будет использовать жестких методов, подобных принятым администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр миграции Греции Никос Панагиотопулос.

По его словам, для европейцев миграция "превратилась из преимущественно гуманитарного вопроса в фундаментальный вопрос безопасности", сообщает AP.

В то же время Панагиотопулос отметил, что депортация мигрантов "в кандалах на военных самолетах сильно отличается от использования обычных коммерческих рейсов".

В четверг министры по делам миграции и внутренних дел стран ЕС встретятся в польской столице Варшаве, чтобы рассмотреть более жесткие меры по борьбе с миграцией, которые поддерживает нынешнее польское председательство в Совете ЕС.

С момента вступления в должность президент Дональд Трамп заметно ужесточил подход к иммиграции, ограничив доступ к убежищу, направив войска на американо-мексиканскую границу и увеличив количество иммиграционных рейдов и ускоренных депортаций.

Недавно премьер-министр Франции Франсуа Байру оказался под огнем критики левой оппозиции и части центристских депутатов после сравнения миграции с потопом.

Стоит также отметить, что в 2024 году, по данным пограничного агентства ЕС Frontex, миграционное давление на ЕС в целом ослабло, хотя количество прибывших через атлантический маршрут продолжило расти.