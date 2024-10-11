Страны ЕС обсудили возможность размещения иммигрантов в соседних странах

Совет ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел обсудил возможность запросить у соседних государств содействия в размещении на их территории мигрантов, которых ЕС хочет выдворить в их страны происхождения.

Некоторые страны-члены ЕС жалуются на перегруженность миграционных центров на их территории. Наиболее насущную проблему создают мигранты, которым было отказано в предоставлении убежища, но которых не удается отправить обратно в страну происхождения из-за отказа последней принять этих людей, пишет газета Financial Times.

Решение видится в отправке таких мигрантов в третьи страны. Хотя попытки Великобритании организовать высылку мигрантов по такой схеме в Руанду, от которых Лондон недавно отказался, показали, что подобные сделки с третьими странами являются обременительными и дорогостоящими, Германия дала сигнал, что она не исключает такой вариант.

"Это находится на очень высоком месте в политической повестке", - подтвердил министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселл.

Совет ЕС обсудил такую возможность в виде создания так называемых центров обратной высылки, в которых люди находились бы в ожидании их отправки в страну происхождения. В качестве возможного места их размещения упоминаются страны Западных Балкан. Однако требуется техническая работа, чтобы выяснить, как оформить такие центры с юридической точки зрения и какие страны согласно разместить их на своей территории.

Совет ЕС также призвал Еврокомиссию привести в соответствие с современными условиями законодательство о выдворении, которое застряло в Европейском парламенте.

Форсселл добавил, что ЕС следует усилить давление на страны, которые отказываются принимать обратно своих мигрантов.