Последнее обновление: 29.01.2025 10:01

Беларусь наторговала с ЕС в 2024 году на $8 млрд, несмотря на санкции

Объем торговли Беларуси с Европейским союзом по итогам 2024 года приблизился к $8 млрд. Такую цифру озвучил министр иностранных дел Максим Рыженков в интервью российской газете "Известия".

"Несмотря на все санкции, порядка $8 млрд - это сумма нашей торговли с Европейским союзом", - сказал Рыженков.

При этом он заявил, что "в этой сумме большинство позиций принадлежит тем государствам, которые стоят у основ критики Беларуси".

"То есть они там призывают к санкциям, говоря о нелегитимности нашей власти, а под шумок приторговывают", - упрекнул чиновник.

Он заверил, что у европейских стран есть растущий интерес к торгово-экономическому сотрудничеству.

"Это видно по проведению различных мероприятий между предпринимателями наших стран. По линии торговых и промышленных палат, палат бизнеса", - сказал он.



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