Последнее обновление: 28.01.2025 19:00

Продлена кредитная программа на покупку автомобилей Belgee

Лукашенко 28 января подписал указ о продлении программы кредитования граждан Беларуси на покупку отечественных легковых автомобилей, сообщает его пресс-служба.

В рамках программы можно приобрести легковые автомобили отечественного бренда BelGee.

Всего на внутреннем рынке продано более 70 тыс. автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ". Программой кредитования за время ее действия воспользовались более 33 тыс. физических лиц. Они приобрели почти половину от общего объема проданных на белорусском рынке отечественных автомобилей.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование