Польша и Канада будут сотрудничать в области ядерной энергетики

Польша и Канада подписали соглашение, которое обеспечивает правовую основу для более интенсивного сотрудничества в области ядерной энергетики. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи со своим канадским коллегой Джастином Трюдо.

Как известно, Польша, которая пытается уменьшить свою зависимость от угля, выбрала компанию Westinghouse Electric для строительства своей первой атомной электростанции на побережье Балтийского моря, но финансирование все еще не полностью согласовано.

Поэтому 28 января две страны подписали соглашение, которое обеспечивает правовую основу для более интенсивного сотрудничества в области ядерной энергетики, сообщает Reuters.

"Канада является основным поставщиком технологий для первой польской АЭС – Westinghouse принадлежит канадским компаниям. Сотрудничество по малым ядерным реакторам также очень важно", – заявил Туск.

В октябре 2022 года Польша заключила соглашение с Южной Кореей о строительстве второй в стране атомной электростанции, ускоряя свои усилия в направлении достижения энергетической независимости после вторжения России в Украину.

Польша 22 сентября 2024 года выдала экологическое разрешение, чтобы построить первую в стране атомную электростанцию.

Варшава планирует построить свою первую атомную электростанцию на побережье Балтийского моря до 2033 года. Строительство должно начаться в 2026 году.