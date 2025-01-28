Литва намерена демонтировать ЛЭП с РФ и Беларусью после синхронизации с ЕС

Литва после назначенной на февраль синхронизации электросетей стран Балтии с ЕС планирует демонтировать линии электропередачи с Калининградской областью РФ и Беларусью. Об этом в эфире национального радио LRT заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

"С синхронизацией с Европой и одновременным отключением от единой энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ) будут не только сняты провода, но и демонтированы вышки", - сказал он.

Эту работу Литва, по словам министра, намерена выполнить в ближайшее время.

"Рассчитываем справиться с ней до начала марта", - отметил Вайчюнас.

При этом он отметил, что возвращение в единую энергосистему БРЭЛЛ, если возникнут проблемы после отключения от нее с переходом на изолированный режим работы и синхронным включением через Польшу в европейскую сеть, станет невозможным.

"Отключение от БРЭЛЛ является необратимым процессом. Он был спланирован так, что мы выходим из кольца БРЭЛЛ, проверяем в течение 24-33 часов работу системы в изолированном режиме и синхронизируемся с электроэнергетической сетью ЕС", - сказал он.

Министр добавил, что с технической точки зрения никаких угроз в связи с данным переходом не видит. "Поставки электроэнергии будут гарантированы", - заявил он.

Включение электросетей стран Балтии через Польшу в синхронный режим работы с сетью ЕС назначен на 9 февраля.

Как сообщалось, Литва, Латвия и Эстония 8 февраля отключатся от БРЭЛЛ, сутки будут работать в изолированном режиме, после чего в случае отсутствия неполадок подключатся к Европе.