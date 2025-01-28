С 1 февраля в Беларуси увеличатся "возрастные" доплаты к пенсиям

В Беларуси с 1 февраля увеличатся "возрастные" доплаты к пенсиям. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

Согласно информации, размер этих выплат увеличится на 2,2% и составит для лиц в возрасте: 75 -79 лет – 83,93 рубля, а при наличии инвалидности 1 группы - 195,84 рубля; 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 167,87 рубля, а при наличии инвалидности I группы –223,82 рубля.

"Возрастные" доплаты к пенсиям получают почти 540 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше. Расходы на них в 2025 году составят 870 млн рублей.