Порядок обращения за назначением пенсии в Беларуси с 1 января упрощен

С 1 января 2025 года в Беларуси упрощен порядок обращения за назначением пенсии.

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, до 2025 года заявление о назначении пенсии по возрасту нужно было подавать в день приобретения права на нее, то есть в день достижения работником пенсионного возраста.

Сейчас для упрощения этой процедуры вводится право обращения с заявлением как за месяц до возникновения права на пенсию, так и в течение одного месяца после.

Изменения не затрагивают пенсии по инвалидности либо по случаю потери кормильца (ее можно получить за прошедший период).