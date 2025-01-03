Последнее обновление: 03.01.2025 15:41

Порядок обращения за назначением пенсии в Беларуси с 1 января упрощен

С 1 января 2025 года в Беларуси упрощен порядок обращения за назначением пенсии.

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, до 2025 года заявление о назначении пенсии по возрасту нужно было подавать в день приобретения права на нее, то есть в день достижения работником пенсионного возраста.

Сейчас для упрощения этой процедуры вводится право обращения с заявлением как за месяц до возникновения права на пенсию, так и в течение одного месяца после.

Изменения не затрагивают пенсии по инвалидности либо по случаю потери кормильца (ее можно получить за прошедший период).



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