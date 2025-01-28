Экономический рост в Казахстане в 2024 году составил 4,8%. Об этом сообщил премьер-министр страны Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства с участием главы государства во вторник.

"В прошедшем году рост экономики Казахстана составил 4,8%. Высокая динамика достигнута в сельском хозяйстве, строительстве, торговле, транспорте", - сказал он.

В феврале 2024 года, вскоре после своего назначения главой кабмина, Бектенов поставил задачу перед экономическим блоком правительства достичь по итогам года роста экономики не менее 6%.