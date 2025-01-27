Турция стремится стать основным поставщиком газа в Европу вместо российского

Анкара приступила к дипломатическим усилиям для возобновления энергетических переговоров с Европейским Союзом, имея целью стать основным поставщиком природного газа на фоне поиска альтернативы российским поставкам.

Фарук Каймакджи, посол Турции в ЕС, в интервью Politico отметил, что энергетическое сотрудничество станет одним из главных пунктов в повестке дня Турции, в рамках планируемого потепления отношений с ЕС. В ходе этого процесса также будет обсуждаться торговля и политическое сотрудничество по конфликтам в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

"У нас есть Южный газовый коридор. У нас есть 18 миллиардов кубометров газа, поступающего преимущественно из Азербайджана, и мы можем легко расширить этот объем, соединив его с газом Средиземноморья. Наша роль есть там, наш потенциал есть там", – сказал Каймакджи.

Однако высокоуровневые переговоры между Турцией и ЕС по энергетическому сотрудничеству были приостановлены в 2019 году из-за спора между Анкарой и Кипром по поводу прав на добычу газа в Средиземном море.

Турецкий поток является стратегически важным маршрутом для поставки российского газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. В 2024 году транспортировка газа через этот трубопровод выросла на 23%, достигнув 16,7 млрд кубометров. Общая пропускная способность газопровода составляет 31,5 млрд кубометров ежегодно. Одна из двух ветвей Турецкого потока направлена на внутренние потребности Турции, а другая обеспечивает транзит газа в Болгарию, Сербию и Венгрию.