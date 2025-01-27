Экспорт азербайджанского газа в Болгарию вырос в 2 раза

Годовой объем поставок азербайджанского газа в Болгарию увеличился в два раза, в 2024 году он составил 2 миллиарда кубометров. Об этом сказал болгарскому изданию Nova посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов.

"Мы нарастили поставки азербайджанского газа, причем по разумным ценам, которые относительно ниже, чем цена газа SOCAR на рынке. Мы начали увеличивать поставки с 1 миллиарда кубометров до 1,2 миллиарда кубометров, затем до 1,5 миллиарда кубометров, и в конце 2024 года объем поставок азербайджанского газа достиг 2 миллиардов кубометров. Это означает, что в настоящее время мы удовлетворяем большую часть потребностей Болгарии в природном газе", - заявил дипломат.

Посол напомнил, что госнефтекомпания Азербайджана в 2013 году заключила с Bulgargaz соглашение сроком на 25 лет о ежегодных поставках в Болгарию 1 миллиард кубометров газа.

"Однако после энергетического кризиса в Болгарии и по запросу властей Софии мы начали увеличивать поставки газа, поскольку ваша промышленность зависит от природного газа", - подчеркнул Гусейнов.

Он также напомнил, что в 2022 году Азербайджан подписал с ЕС меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в энергосфере.

"Первоначально мы рассчитывали на поставки 10 миллиардов кубометров природного газа по Трансадриатическому газопроводу в ЕС, но, учитывая ситуацию, сложившуюся в вашем регионе и в Европе в целом, мы увеличили поставки газа на европейский рынок. В результате они составили около 13 миллиардов кубометров к концу 2024 года", - сообщил дипломат.

Гусейнов отметил, что сейчас Азербайджан экспортирует газ "на территорию 12 европейских стран".

"В этой связи Болгария рассматривается Азербайджаном как очень важная страна с точки зрения транзита поставок газа, поскольку в вашей стране построена развитая внутренняя газотранспортная сеть", - заключил он.

В 2023 году Болгария получила 1,250 миллиарда кубометров газа из Азербайджана.