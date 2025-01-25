ЕС планирует упростить правила устойчивого развития для предприятий

В Европе растет сопротивление обязательствам, возложенным на компании в целях устойчивого развития. Европейская комиссия планирует упростить правила, но некоторые государства-члены требуют большего.

Во время первого срока президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен было сделано многое, чтобы направить экономику Европы на более экологичный путь. Однако во время своего второго срока фон дер Ляйен обеспокоена тем, что часть принятых тогда законов ограничивает развитие европейской экономики.

"Мы начинаем масштабное упрощение правил устойчивого финансирования и должной осмотрительности. Мы создаем благоприятную среду для наших малых и средних предприятий, чтобы у них была возможность строить, производить и изобретать в Европе", – пояснила фон дер Ляйен.

План комиссии касается трех законов, из которых в Эстонии наиболее известным является обязательство по предоставлению отчетности об устойчивости. Оно требует от крупных компаний заполнения множества документов.

"Комиссия четко заявила, что они хотят сократить эти обязательства по отчетности на 25%, а для более мелких компаний – даже на 35%. Мы пока не знаем, как именно будут измеряться эти проценты", – отметила юрист юридической фирмы Bird & Bird Сесилия Лахае.

Однако комиссия подчеркивает, что содержание законов не изменится. Планируется сократить лишь ненужную бюрократию. Однако некоторые государства-члены, возможно, хотят большего.

"Если мы обанкротимся, то природа никого больше не будет волновать. Поэтому я прошу, чтобы мы тщательно и критически пересмотрели все законы, включая законы Зеленого пакта", – сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Франция и Германия также хотят отсрочить принятие некоторых правил.

Предложения комиссии ожидаются 26 февраля. Эксперты в Брюсселе отмечают, что комиссия может обещать больше, чем в итоге будет предложено. Однако если обсуждение снова начнется, государства-члены или Европейский парламент могут потребовать более существенных изменений.