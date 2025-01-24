Российские нефтяные суда охотятся за новыми флагами для своего "теневого флота"

Часть российского нефтяного танкерного флота вынуждена сменить флаг, под которым плавает, поскольку санкции США и Великобритании оказывают давление на судоходную сеть Москвы. Об этом пишет Bloomberg.

Барбадосский судовой реестр сообщил, что до конца месяца он обратится к 46 судам с просьбой снять флаг страны из-за санкций Великобритании. Четырнадцать из них также подпадают под санкции США.

Кроме того, ранее в этом месяце судовой реестр Панамы сообщил, что начал вычеркивать из списка 68 судов, находящихся под санкциями США.

Хотя все корабли, вероятно, обретут новые флаги, многие суда, обслуживающие интересы Москвы, неоднократно были вынуждены переключиться на непривычных поставщиков услуг с 2022 года. Это свидетельствует о разрушительном воздействии санкций на разветвленную логистическую систему, которая помогает поддерживать нефтяные потоки и военную машину России в рабочем состоянии. Последние шаги следуют за самыми масштабными санкциями против российского экспорта, введенными в начале этого месяца.

Плавание под флагом Барбадоса стало переворотом для российского судоходства, поскольку это одна из самых авторитетных стран в мире, регистрирующая суда.