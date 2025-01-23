Последнее обновление: 23.01.2025 18:07

Разведка Армении предупреждает о рисках вторичных санкций для экономики страны в 2025 году

Служба внешней разведки Армении в своем годовом отчете выделила санкционное давление на ключевых торговых партнеров как основной экономический вызов для страны.

В своей ежегодной оценке рисков внешняя разведка Армении особо отметила проблему вторичных санкций в отношении основных торговых партнеров страны - России и Ирана.

Аналитики службы прогнозируют, что в 2025 году отмена или смягчение санкций против этих стран маловероятны, что создает дополнительные риски для армянской экономики.

Особую озабоченность вызывает ситуация с российской экономикой. По оценкам разведки, сочетание продолжающихся санкций и российско-украинского конфликта может привести к замедлению экономического роста в России, что неизбежно отразится на экономике Армении.

В условиях усиления вторичных санкций армянская экономика может столкнуться с новыми ограничениями.

Как сообщалось, Россия остается главным торговым партнером Армении с объемом товарооборота $11,6 млрд за 11 месяцев 2024 года, показав рост на 71,6%. При этом экспорт в Россию упал на 10,1% с прошлогоднего показателя в $3,3 млрд до $2,95 млрд за первые 11 месяцев 2024 года, тогда как импорт из России увеличился в 2,5 раза, достигнув около $8,6 млрд.

За отчетный период возросла также доля России в структуре внешнеторгового оборота с прошлогодних 38,6% до 42,2%.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование