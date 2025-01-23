Украина и Швеция договорились о соглашении для сотрудничества компаний в сфере ОПК

Украина и Швеция договорились разработать двустороннее соглашение по поддержке внедрения совместных проектов в сфере ОПК и обсудили предложения по их созданию. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев встретился с директором управления испытаний и оценки технических систем шведского правительственного снабженческого агентства FMV, бригадным генералом Иоганном Аксельссоном.

Ну встрече, в частности, обсудили перечень приоритетных изделий, которые две стороны будут выпускать.

"Безусловно, ПВО и боеприпасы остаются приоритетами Украины. Отдельная необходимость – развитие дальнобойных возможностей", – отметил заместитель министра обороны Боев.

Аксельссон сообщил, что вскоре ожидается положительное решение правительства Швеции о выделении нового пакета военной помощи Украине, который станет крупнейшим с начала полномасштабного вторжения.

Кроме предоставления вооружения, он будет предусматривать инвестиции в украинское оборонное производство, в частности для увеличения дальнобойных возможностей.

Дополнительно украинская и шведская стороны согласовали детали реализации контрактов по производству бронетехники, в частности шведских БМП CV-90. Планируется наладить партнерство для технического обслуживания и ремонта этих бронемашин в Украине.

Во время переговоров также подняли вопрос обеспечения устойчивой связи на поле боя для реализации запланированных операций Сил обороны. Швеция имеет инструменты спутниковой связи, которые эффективно зарекомендовали себя.