Правительство Литвы ослабило ограничения на экспорт товаров двойного назначения

Правительство Литвы в среду одобрило предложение по ослаблению ограничений, введенных прежним правительством перед отставкой, на экспорт товаров двойного назначения воздушным транспортом в страны, не являющиеся членами ЕС. Об этом сообщает LRT.

Новые правила, как и раньше, будут запрещать такой экспорт наземным транспортом, но позволят перевозить товары воздушным транспортом в соответствии с европейскими правилами.

По предложению министра иностранных дел Кястутиса Будриса, положение о неприменении ограничений к товарам, которые технически не могут работать на территории России, было изъято.

Кроме того, экспортеры будут обязаны включать в контракты с покупателями запрет на реэкспорт товаров в Россию или другие страны, не входящие в ЕС. Нарушение санкций приведет к запрету торговли только для нарушителя, а не для всех компаний.

В декабре прежнее правительство запретило экспорт тысяч товаров двойного назначения воздушным транспортом во все, кроме 10 стран-не членов ЕС – США, Японии, Великобритании, Южной Кореи, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии и Исландии.

Эта мера была раскритикована как необоснованно строгая и наносящая ущерб местным производителям