Последнее обновление: 23.01.2025 18:00

Экспорт Японии в декабре вырос на 2,8%, импорт - на 1,8%

Экспорт Японии в декабре увеличился на 2,8% относительно того же месяца прошлого года и достиг рекордных 9,910 трлн иен ($63,3 млрд). Об этом говорится в отчете Министерства финансов страны.

В ноябре экспорт вырос на 3,8%.

Поставки за рубеж производственного оборудования выросли на 3,7%, химической продукции - на 6,3%, промышленных товаров - на 0,3%, черных металлов - на 0,3%. При этом экспорт транспортного оборудования сократился на 7,6%, в том числе автомобилей - на 5,2%.

Экспорт в Россию повысился на 10,3%, в Индию - на 5,5%, в Германию - на 5,8%, в страны АСЕАН - на 7,6%, в государства Европейского союза - на 0,5%. Между тем поставки в Китай уменьшились на 3%, в США - на 2,1%, в Австралию - на 11,9%.

Импорт в прошлом месяце повысился на 1,8% (до максимальных за пять месяцев 9,78 трлн иен) после падения на 3,8% в ноябре. Эксперты прогнозировали подъем на 2,6%.

Закупки минерального топлива сократились на 8,4%, в том числе СПГ - на 8,3%. При этом импорт одежды вырос на 9%, компьютеров - на 25,7%, цветных металлов - на 28,2%.

Поставки в Японию из Китая повысились на 5,7%, из Южной Кореи - на 5,7%, из Индии - на 56,6%, из США - на 1,4%, из ЕС - на 7,6%, из АСЕАН - на 5,8%. При этом импорт из РФ упал на 32,8%, из Австралии - на 10,7%.

Внешнеторговый профицит Японии в декабре составил 130,94 млрд иен по сравнению с 32,35 млрд иен в том же месяце годом ранее и дефицитом в размере 110,3 млрд иен в ноябре. Положительное сальдо было зафиксировано впервые за полгода (с июня).

По итогам всего 2024 года дефицит внешней торговли составил 5,333 трлн иен, что значительно меньше отрицательного сальдо годом ранее (9,522 трлн иен).

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