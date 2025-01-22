Mistral AI запланировал выход на фондовый рынок

Европейский лидер по искусственному интеллекту Mistral AI планирует проведение IPO. Об этом сообщил CEO стартапа Артур Менш в эфире Bloomberg TV.

«Конечно, это план», - ответил он на вопрос журналиста.

Его компания открывает офис в Сингапуре с целью сосредоточить развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также она расширяет присутствие в Европе и США.

Mistral запустили в начале 2023 года экс-сотрудники DeepMind и Meta. Компания позиционируется как европейский конкурент OpenAI. Фирма выпустила похожий на ChatGPT инструмент Le Chat.

В сентябре 2024 года стартап представил нейросеть с возможностями мультимодальности.

Менш утверждает, что его компания может запускать модели дешевле конкурентов. Она ориентируется на европейских клиентов, которые переживают за обработку данных за пределами ЕС.

Mistral AI уступает американским конкурентам в области финансирования. В июне фирма привлекла €600 млн ($640 млн) инвестиций в виде акционерного и долгового капитала при оценке в $6 млрд. До этого компанию проспонсировали на €385 млн ($402 млн).

Напомним, в январе 2025 года американский Anthropic привлек очередные $1 млрд от Google.

До этого OpenAI получила $6,6 млрд при оценке в $157 млрд. Сделка стала одной из крупнейших в истории венчурных инвестиций.