Акции криптокомпаний разошлись с динамикой биткоина

Котировки американских криптокомпаний 21 января закрылись падением, несмотря на восстановление биткоина.

За последние сутки цифровое золото подорожало на 4%.

Однако курс акций биткоин-майнера CleanSpark по итогам торговой сессии 21 января снизился на 7,67%. TeraWulf закрылась падением на 6,88%, Riot Platforms — на 4,85%, котировки MARA Holdings потеряли 1,76%.

Ценные бумаги крупнейшей криптобиржи США Coinbase в первый час торгов подешевели на 8,5%. Цена акций снизилась до $274,8, но к закрытию восстановилась до $294,19 – минус 0,44% за день.

MicroStrategy отчиталась о покупке дополнительных 11 000 BTC за примерно $1,1 млрд. Фирма с крупнейшими корпоративными биткоин-резервами накопила 461 тыс. BTC. Котировки компании утром обвалились на 7%. К окончанию сессии курс акций вырос до приблизительно $389,1, зафиксировав дневное падение на 1,87%.

Как известно, 20 января принял присягу 47-й президент США Дональд Трамп. До вступления в должность политик высказывался в поддержку криптоиндустрии, однако не упомянул цифровые активы в инаугурационной речи. В первый пакет подписанных указов не вошли напрямую касающиеся отрасли законодательные акты.

Тем не менее 21 января Трамп выполнил одно из обещаний сообществу, помиловав основателя даркнет-рынка Silk Road Росса Ульбрихта.

На фоне падения акций криптокомпаний индекс S&P 500 незначительно вырос на 0,88%.

Напомним, в Canaccord допустили, что криптовалюты превзойдут по динамике фондовый рынок в случае сохранения исторического паттерна после халвинга.