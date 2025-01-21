Более 40 человек пострадали на Тайване из-за мощного землетрясения

По меньшей мере 44 человека получили ранения в результате мощного землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло на Тайване во вторник утром. Об этом сообщает Kyodo News.

Информации о жертвах не поступало.

По данным пожарных, эпицентр стихии находился в городе Дапу в уезде Цзяи на глубине 9,7 километра. Во вторник утром в этом районе ощущались многочисленные подземные толчки.

Одним из наиболее пострадавших районов стал район Наньси в провинции Тайнань, где были повреждены дома около 100 домохозяйств.

Также сообщается, что в некоторых районах было приостановлено электро- и водоснабжение.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., крупнейший в мире производитель микросхем, заявил, что временно эвакуировал своих сотрудников с нескольких заводов в центральном и южном Тайване после мощного землетрясения. Позже все заводы TSMC возобновили работу в обычном режиме.