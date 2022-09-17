Тайвань пережил второе за сутки сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье в юго-восточной части острова Тайвань, информирует местная метеорологическая служба.

Геологическая служба США в свою очередь оценивает магнитуду в 7,2. Эпицентр подземных толчков находился в районе Юйцзин, очаг залегал на глубине около 10 км.

Вечером 17 сентября в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Управление Тайваньских железных дорог сообщило, что три вагона сошли с рельсов на станции Дунли на востоке Тайваня после обрушения части навеса платформы. Сообщается также об обрушении зданий.

На японских островах Миякодзима, Исигаки и Йонагуни в префектуре Окинава объявлена угроза цунами. Высота волн может составить около 1 м. При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации.