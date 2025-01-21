Кыргызстан планирует впервые выпустить суверенные облигации на $1,7 млрд

Кыргызстан планирует впервые в своей истории выпустить суверенные облигации на сумму $1,7 млрд. Об этом сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков в интервью китайскому изданию China Daily после участия в Азиатском финансовом форуме в Гонконге.

По его словам, суверенные облигации станут важным шагом для выхода страны на международный рынок капитала. Ориентировочный срок погашения облигаций составит около 10 лет.

«Мы рассматриваем международный рынок капитала как важный и перспективный источник финансирования для нашей страны. Объем предполагаемой эмиссии составляет около $1,7 млрд, а ориентировочный срок погашения, согласно ранее объявленным данным, составляет примерно 10 лет», — отметил он.

Министр подчеркнул, что подготовка к выпуску облигаций включает проведение информационных мероприятий и роуд-шоу. Некоторые из них уже состоялись в Гонконге, который Кыргызстан рассматривает как ключевой финансовый центр азиатского региона.

«Мы стремимся использовать статус Гонконга как финансового центра для привлечения большего интереса со стороны инвесторов, а также для их расширения и диверсификации», - заключил министр.

Суверенные облигации — это долговые бумаги, которые выпускает государство, чтобы занять деньги у инвесторов.

Государство обещает вернуть эти деньги через определенное время (например, через 5 или 10 лет) и регулярно выплачивать проценты за пользование ими. Это как если бы страна взяла кредит, но вместо банка деньги дают инвесторы со всего мира.

Суверенные облигации обычно используются для финансирования важных проектов, таких как строительство дорог, школ или больниц, или для покрытия других расходов государства.