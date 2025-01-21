Последнее обновление: 21.01.2025 16:52

Россия ночью атаковала Украину более 130 дронами и четырьмя ракетами

Категории: Украина

В ночь на 21 января россияне атаковали украинские регионы ударными беспилотниками, дронами-имитаторами и баллистическими ракетами. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, в результате было сбито 72 воздушных целей.

"С 20:00 20 января россияне атаковали 131 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также применили четыре баллистические ракеты "Искандер-М" из Воронежской области", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 21 января подтверждено сбивание 72 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Запорожской и Ровенской областях.

При этом 59 беспилотников-имитаторов локационно утрачены.

В Полтавской и Черкасской областях повреждены учреждения, хозяйственные постройки, частные дома. Специальные службы ликвидируют последствия, предварительно без жертв и пострадавших.

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