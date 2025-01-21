Армения вводит регулирование криптовалют по европейскому образцу

Правительство Армении намерено упорядочить деятельность на рынке криптоактивов, используя опыт Евросоюза. Об этом стало известно по итогам специального совещания под руководством премьер-министра Никола Пашиняна, которое состоялось 20 января.

В ходе совещания члены правительства рассмотрели проект закона о регулировании криптовалютного сектора.

Как сообщили в аппарате премьер-министра, документ призван создать баланс между поддержкой инноваций и контролем рисков в этой сфере.

По информации разработчиков, законопроект охватит все ключевые аспекты работы с криптоактивами: от их публичного размещения до торговли и предоставления связанных услуг. Особое внимание уделяется прозрачности операций - компании будут обязаны раскрывать всю необходимую информацию при продаже криптоактивов.

Для работы на рынке криптовалют организациям потребуется получить специальное разрешение. Этот механизм лицензирования, как отмечают в правительстве, поможет обеспечить безопасность участников рынка.

Премьер-министр Пашинян поручил провести еще один раунд обсуждений для доработки документа перед его представлением на утверждение правительства. При этом глава кабинета министров подчеркнул, что закон будет совершенствоваться и после принятия, учитывая динамичное развитие криптовалютной отрасли.