В Давосе стартует Всемирный экономический форум

20 января в Давосе (Швейцария) стартует Всемирный экономический форум (ВЭФ).

Тема форума в этом году – «Сотрудничество в интеллектуальную эпоху».

В ходе дискуссии будут затронуты такие вопросы, как геоэкономическая неопределенность, искусственный интеллект, переосмысление роста и защита планеты.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 3-х тыс. лидеров из более чем 130 стран. В Давосе также примут участие около 350 правительственных чиновников, в том числе 60 глав государств и правительств, из всех ключевых регионов.

Среди ведущих политических лидеров, которые примут участие: Дональд Трамп, избранный президент Соединенных Штатов (который присоединится по видеосвязи для интерактивного диалога с участниками) и Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии.

Отмечается, что в форуме также примут участие более 1600 лидеров бизнеса, в том числе более 900 ведущих генеральных директоров ведущих компаний и компаний-партнеров ВЭФ.

Всемирный экономический форум продлится до 24 января.