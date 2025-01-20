Китай установил рекорд по закупке российской нефти в 2024 году

Импорт нефти Китаем от его главного поставщика, России, в 2024 году вырос на 1% по сравнению с 2023 годом, достигнув рекордного уровня. Об этом сообщает Reuters.

В то же время импорт из Саудовской Аравии уменьшились на 9%, свидетельствуют данные, обнародованные в понедельник. Это произошло на фоне того, что переработчики искали более дешевую российскую нефть для компенсации ослабления маржи.

Объемы поставок из России, включая трубопроводные и морские поставки, составили 108,5 миллиона метрических тонн, что соответствует 2,17 млн баррелей в сутки, по данным Главного таможенного управления Китая.

Морские поставки из России поддерживались спросом как со стороны независимых переработчиков, так и крупных государственных нефтяных компаний, а также правительственным приказом по накоплению запасов.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), поставила 78,64 млн тонн, или около 1,57 млн б/с, что меньше по сравнению с 1,72 млн б/с в 2023 году.

В течение большей части 2024 года импорт саудовской нефти в Китай ограничивался ростом доли дешевой нефти из России и Ирана из-за высоких цен. В четвертом квартале доля Саудовской Аравии на рынке выросла после значительного снижения цен со стороны ОПЕК и сокращения поставок из Ирана.

Общий импорт сырой нефти в Китай, крупнейшего в мире покупателя нефти, в 2024 году сократился на 1,9%, что стало первым ежегодным снижением вне периодов, вызванных пандемией. Это связано со слабым экономическим ростом и снижением спроса на топливо.

Импорт из Малайзии, одного из основных транзитных узлов для санкционной нефти из Ирана и Венесуэлы, вырос на 28% и достиг 70,38 млн тонн, или 1,41 млн б/с, выведя Малайзию на третье место после Саудовской Аравии.

Почти вся иранская нефть, которую покупает Китай, попадает к независимым переработчикам, включая крупные интегрированные заводы и традиционные мелкие предприятия, известные как "чайники", поскольку обе группы испытывают давление из-за низких маржи и слабый спрос на топливо и химикаты.

В декабре была ввезена нетипичная партия почти 290 тысяч тонн из Венесуэлы. Общий объем поставок из этой страны в 2024 году составил 1,5 млн тонн, или 30 тысяч б/с.