Глава Mercedes призвал ЕС отказаться от карательных тарифов на китайские электромобили

Гендиректор Mercedes-Benz Ола Келлениус призывает руководителей ЕС отказаться от протекционистского подхода к авторынку в виде карательных тарифов на китайские электромобили. Об этом пишет Financial Times.

В октябре 2024 года Европейский Союз поднял пошлины на ввоз китайских электромобилей до 45%. Это произошло после резкого всплеска продаж, в ЕС утверждали, что китайские автопроизводители получают несправедливые субсидии. Пекин ответил антидемпинговыми тарифами на коньяк и расследованиями в отношении свинины и молочных продуктов.

Каллениус заявил, что тарифы нанесут ущерб отрасли, и Брюссель должен пойти на компромисс с Пекином по соглашению об их отмене, добавив, что Китай стал неотъемлемой частью глобальной цепи поставок автомобилей, включая сырье, современные чипы и компоненты.

"Никто не оспаривает тот факт, что равные условия игры - это законная дискуссия. Вопрос в том, какой инструмент вы используете? Не ускоряйте протекционизм, потому что нам есть что терять", - сказал Келлениус в интервью FT.

По словам руководителя Mercedes-Benz, ЕС должен поощрять китайских автопроизводителей открывать больше заводов на территории блока в рамках соглашения об отмене штрафных тарифов на импортируемые китайские электромобили.

Немецкие автопроизводители наиболее громко противостоят протекционистским мерам ЕС, поскольку они опасаются ответных шагов со стороны Пекина. Они также пытались конкурировать с более доступными и продвинутыми китайскими электромобилями от таких компаний, как BYD.

Пятая часть акций Mercedes-Benz принадлежит компаниям Geely и BAIC, которая контролируется КНР. Автопроизводитель также полагается на китайский рынок, на который приходится около 30% его мировых продаж.