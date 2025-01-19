Хуситы нанесли $200 млрд ущерба мировой экономике - The Economist

Хуситы нанесли ущерб мировой экономике на $200 млрд.

Стоимость перевозок товаров морским путем возросла в пять раз, поскольку на протяжении 2024 года йеменские хуситы вынуждали торговые суда огибать Африку, пишет The Economist.

В результате расход топлива увеличился, а каждый рейс стал дороже примерно на один миллион долларов. Страховые тарифы для перевозок по Красному морю выросли в 20 раз.

Наибольший прямой ущерб потерпел Египет, потерявший $7 млрд доходов от Суэцкого канала. США потратили $5 млрд на защиту судов. Выгоду от действий хуситов получили Россия и Китай, указывает The Economist. Большая часть нефти, проходящая сейчас через Суэцкий канал, принадлежит России, а количество китайских судов в Красном море увеличилось, достигнув пятой части от общего объема.

Йеменские хуситы регулярно атакуют военные корабли и торговые суда в Красном море с начала войны Израиля и террористического движения ХАМАС в секторе Газа. Режим прекращения огня между воюющими сторонами, вступивший в силу 19 января, вероятно, приведет к затишью атак хуситов, однако вряд ли полностью устранит угрозу с их стороны, отмечает издание.