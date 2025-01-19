Новые власти Сирии запретили импорт товаров из России, Ирана и Израиля.

Продукция из этих стран будет конфисковываться, сообщает издание Al Araby со ссылкой на предписание Министерства финансов Сирии.

При этом запрет на ввоз израильских товаров действовал и раньше. Введение эмбарго последовало за постановлением, запретившим гражданам Ирана и Израиля въезд в Сирию. На россиян эта мера пока не распространяется.

После падения режима Башара Асада в Дамаск начали прибывать импортные товары, в частности турецкая бутилированная вода, саудовские продукты питания, американский шоколад Twix и Snickers, а также напитки Pepsi, отмечает издание.

Агентство Reuters 13 декабря сообщило, что российские экспортеры остановили поставки пшеницы в Сирию из-за неопределенности в отношениях с новым правительством и задержек с оплатой.

В начале января правительство США, в свою очередь, объявило о временной отмене ограничений на часть финансовых операций с госучереждениями Сирии, в частности на платежи за энергоресурсы и переводы через Центральный банк страны, исключая любые транзакции в интересах России или Ирана.