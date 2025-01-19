США и Филиппины провели пятые совместные морские учения

США и Филиппины в пятый раз провели совместные морские учения в Южнокитайском море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление военных.

Военные отметили, что в течение 17-18 января они провели "морские совместные учения" с США, первые за 2025 год и пятые в целом с момента начала совместной деятельности в 2023 году.

В совместных морских операциях участвовали авианосная ударная группа США Carl Vinson, два эсминца с управляемыми ракетами, два вертолета и два самолета F-18 Hornet. В свою очередь, филиппинская сторона задействовала фрегат Antonio Luna, патрульный корабль Andres Bonifacio, два истребителя FA-50 и поисково-спасательные средства ВВС.

По словам представителей Вооруженных сил Филиппин, эти меры усилили двустороннее морское сотрудничество и оперативную совместимость двух стран.

Агентство пишет, что их совместные учения состоялись в то время, когда Филиппины обратились за объяснением к Китаю из-за присутствия китайских кораблей береговой охраны в филиппинской морской зоне, в том числе 165-метрового корабля, который они называют "монстром" из-за его размеров.