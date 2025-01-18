В Беларуси автоматизируют сбор сведений об иммунизации населения

Правительство Беларуси 14 января приняло постановление № 20 «Об автоматизации сбора и консолидации информации о проведении иммунизации населения».

Под иммунизацией населения понимаются санитарно-противоэпидемические мероприятия, основанные на применении лекарственных препаратов, предназначенных для формирования активного иммунитета в целях создания у человека искусственной невосприимчивости к болезнетворным микроорганизмам.

Согласно документу, Минздрав должен обеспечить автоматизацию сбора и консолидации информации о проведении иммунизации населения с использованием автоматизированной информационной системы «Отчет».

Оператор и собственник данной АИС – ОАО «Агентство сервисизации и реинжиниринга».

Документом установлены: перечень персональных данных, вносимых в систему; перечень организаций, участвующих в информационном обмене в рамках ее функционирования; порядок доступа к обрабатываемым персональным данным, срок их хранения и удаления.

Регламент функционирования АИС «Отчет» определяет Агентство сервисизации и реинжиниринга по согласованию с Минздравом.

Постановление вступило в силу 17 января 2025 г.