Молдова через спецмеханизм ЕС просит помощи на фоне энергокризиса

Молдова обратилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза, чтобы попросить о помощи на фоне энергетического кризиса. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы 17 января.

Активация Механизма гражданской защиты ЕС позволит Молдове подать заявку на получение международной помощи.

Среди прочего, Кишинев будет просить об установке на тепловой электростанции ТЭЦ №1 в Кишиневе газовой турбины мощностью 125 МВт и 10 турбин мощностью 10 МВт.

Другой запрос будет касаться закупки 100 генераторов для медицинских, социальных и образовательных учреждений в зоне безопасности, говорится в сообщении правительства.

Напомним, в Молдове с декабря 2024 года действует чрезвычайное положение в энергетике, введенное в связи с прекращением поставок "бесплатного" российского газа в непризнанное Приднестровье, за счет которого работала электростанция, обеспечивающая потребности обоих берегов Днестра.

На этом фоне в стране почти вдвое повысили тарифы на электроэнергию.

Между тем в непризнанном Приднестровье после прекращения подачи газа РФ, в Приднестровье отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи.