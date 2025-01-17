Белгоспищепром предлагает вывести кондитерские изделия из-под ценового регулирования

Концерн «Белгоспищепром» предлагает рассмотреть возможность отмены частичного ценового регулирования для кондитерских изделий. Этот вопрос был поднял на совещании, которое прошло под руководством заместителя премьер-министра Юрия Шулейко на базе кондитерской фабрики «Слодыч».

Инициатива исходила от главы Белгоспищепрома Олега Жидкова, который предложил рассмотреть возможность выведения группы «Кондитерские изделия» отечественного производства из-под действия постановления правительства № 713 от 29 декабря 2023 года в части предоставления поставщикам права самостоятельного ежемесячного повышения отпускных цен более чем на 0,3%.

Следует отметить, что механизмы регулирования цен в Беларуси также включают ограничение торговых надбавок.