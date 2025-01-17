Последнее обновление: 17.01.2025 12:12

Вместо стран Запада Беларусь будет сотрудничать с Сирией и Афганистаном

Лукашенко 17 января собрал совещание по вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 году, сообщает его пресс-служба.

"В связи с тем, что Запад вроде бы не хочет с нами сотрудничать в области экономики, мы со своей продукцией абсолютно не нужны, мы это прекрасно понимаем - лишняя конкуренция в области автомобилестроения, других отраслей не входит в повестку дня западных государств, подстегиваемых США, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он признал, что Беларусь больше всего сегодня торгует на восточном направлении, хотя от Запада не уходит окончательно.

"То, что их интересует и нам выгодно, - торгуем, продаем, но не те объемы и не те деньги. Поэтому - восточное направление. Российская Федерация, Китайская Народная Республика", - сказал пенсионер.

При этом он поведал про заинтересованность Сирии и Афганистана в сотрудничестве с Беларусью.

"Сирия нам предлагает сотрудничество, просит, чтобы наши должностные лица приехали переговорить, определиться. Афганистан также заинтересован в нашей продукции. Непростая ситуация в обоих государствах", - сказал Лукашенко.

Он также упомянул о заинтересованности в сотрудничестве африканских государств. Но не стал называть, каких именно, чтобы "тут "соколы" не налетели на них и не начали давить".

"Но десяток государств, которые с удовольствием готовы с нами сотрудничать. Нам это надо? Надо. Сможем ли мы удовлетворить их запросы? Трудно сказать, не такая у нас гигантская экономика, но будем двигаться", - сказал Лукашенко.



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