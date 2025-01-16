Китайские инвесторы могут купить планируемые к закрытию в Германии заводы Volkswagen

Китайские чиновники и автомобильные компании проявляют интерес к немецким заводам Volkswagen, которые планируются к закрытию. Об этом сообщает Reuters.

Приобретение этих заводов позволит Китаю усилить влияние в немецкой автомобильной отрасли, которая известна своими давними традициями и знаменитыми брендами.

Известно, что предложения могут поступать от частных компаний, государственных предприятий или совместных структур с привлечением иностранных инвесторов. Однако каждую инвестицию за рубежом должны одобрять китайские власти.

Китайские производители электромобилей планируют организовать производство автомобилей в Германии, чтобы поставлять их на европейский рынок. Это позволит им избежать уплаты пошлин ЕС на электрокары, импортируемые из Китая.

Отмечается, что такой шаг создает дополнительную угрозу для конкурентоспособности европейских автопроизводителей.

Выборы в Германии, которые состоятся в феврале, и позиция нового правительства по сотрудничеству с Китаем могут повлиять на эти инвестиционные планы, отмечают источники.

Volkswagen рассматривает возможность продажи завода в Оснабрюке китайским покупателям. Представитель компании заявил: "Я могу представить, что мы бы производили что-то для китайского совместного предприятия, но под маркой Volkswagen и по стандартам Volkswagen. Это ключевое условие".