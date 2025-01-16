Последнее обновление: 16.01.2025 16:53

Власти Беларуси вводят лицензирование вывоза капусты, яблок, лука, моркови и свеклы

Правительство Беларуси на три месяца вводит лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок, лука репчатого, моркови, свеклы столовой. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Роман Головченко.

Вывоз данной продукции вне зависимости от страны ее происхождения за пределы Республики Беларусь будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.

Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Республике Беларусь и потребности страны в ней на момент согласования лицензии.

«Постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка этой сельскохозяйственной продукцией в межсезонный период в полном объеме», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.



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