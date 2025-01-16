Госинспекция охраны животного и растительного мира получила право на досмотр

Лукашенко 15 января подписал указ № 27, которым расширил участие Госинспекции охраны животного и растительного мира в обеспечении национальной безопасности Беларуси, сообщает его пресс-служба.

Таким образом, на данную структуру возложены новые задачи (наряду с сохранением всех ранее действующих).

В частности, должностные лица этой госинспекции наделяются правом проводить личный досмотр граждан и находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств, на входах в охраняемые объекты ведомства, а также изымать запрещенные к проносу предметы и вещества. Водители автомобилей этой госинспекции, участвующие в пресечении противоправных деяний, наравне с инспекторским составом наделяются правом применения и использования оружия, физической силы, спецсредств.

В целях повышения эффективности деятельности подразделения Госинспекции охраны животного и растительного мира укомплектовываются современными техническими средствами.