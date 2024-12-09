Последнее обновление: 09.12.2024 17:13

Участвовать в международных мероприятиях от Беларуси можно будет с разрешения государства

Лукашенко 9 декабря подписал указ № 459 "О представлении Республики Беларусь на международных мероприятиях", сообщает его пресс-служба.

В соответствии с указом с 1 марта 2025 года использование слов "Республика Беларусь", "Беларусь", "национальный", "белорусский" в наименованиях культурных, спортивных и образовательных мероприятий, целью которых является отбор лиц для их подготовки к участию и (или) участия в международных мероприятиях от имени Республики Беларусь, допускается только в том случае, если организатором мероприятия выступает государственная организация.

Национальная школа красоты наделяется статусом единого координатора по организации и проведению Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь", отборов представителей Республики Беларусь для участия в международных конкурсах красоты.

Указом также определяется порядок участия представителей Беларуси в международных культурных, спортивных, образовательных мероприятиях, документами о проведении которых предусмотрено представительство государства только одним лицом (коллективом).

Представление Беларуси на таких мероприятиях физическим лицом или командой станет возможно при условии прохождения ими национального отбора или направления их для участия государственной организацией либо уведомления государственного органа о намерении принять участие в таком мероприятии.



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