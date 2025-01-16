БелАЭС проводит диагностику датчиков второго блока

На Белорусской атомной энергетической станции (БелАЭС) ведется диагностика датчиков обеспечивающих систем второго блока. Об этом сообщил генеральный директор объединения "Белэнерго" Андрей Панченко.

"На сегодня на первом энергоблоке по графику проводится планово-предупредительный ремонт. Также продолжается диагностика датчиков обеспечивающих систем второго блока. С учетом того, что таких датчиков на блоке большое количество, их ревизия занимает определенное время", - сказал Панченко, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

По его словам, за 2024 год станция выработала около 15,7 млрд кВтч электрической энергии, это почти на 4 млрд кВтч больше, чем в 2023 году.

С 4 декабря 2024 года БелАЭС не производит электричество: оба блока остановлены. И только в середине декабря Минэнерго сообщило о временном отключении второго энергоблока БелАЭС от сети "из-за срабатывания одного из датчиков обеспечивающих систем".