Всемирный экономический форум определил главный риск 2025 года

Вооруженный конфликт является главным глобальным риском 2025 года. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), который был составлен на основе мнений более 900 экспертов.

«Почти четверть респондентов (23%) выбрали затрагивающие государства вооруженные конфликты (прокси-войны, гражданские войны, перевороты, терроризм и т. д.) в качестве главного риска на 2025 год. По сравнению с прошлым годом этот риск поднялся с восьмого на первое место в рейтинге», - говорится в докладе.

Вторым по важности риском названы экстремальные погодные явления. Такого мнения придерживаются 14% респондентов. На третьем месте геоэкономическая конфронтация (8%).

Среди других глобальных рисков на 2025 год отмечены дезинформация, поляризация общества, экономический спад, критические изменения в системе Земли, отсутствие экономических возможностей или безработица, нарушения прав человека и/или гражданских свобод, а также неравенство.

Главным риском для 2027 года, по мнению респондентов, является дезинформация и искажение информации, в десятку также вошли: экстремальные погодные явления, государственные вооруженные конфликты, социальная поляризация, кибершпионаж, загрязнение, неравенство, миграция, геоэкономическая конфронтация, ущемление прав человека и/или гражданских свобод.

Главным долгосрочным риском (в перспективе десяти лет, 2035 год) опрошенные назвали экстремальные погодные условия. В десятку угроз также вошли: утрата биоразнообразия и коллапс экосистем, критическое изменение систем Земли, нехватка природных ресурсов, дезинформация, неблагоприятные последствия технологий ИИ, неравенство, социальная поляризация, кибершпионаж, загрязнение.