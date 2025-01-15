Последнее обновление: 15.01.2025 18:00

Правительство Франции готовит меры по сокращению расходов и повышению налогов

Правительство Франции готовит меры на сумму 53 млрд евро по снижению расходов и повышению налогов, которые должны помочь ему сократить дефицит бюджета. Об этом заявила министр по вопросам бюджета страны Амели де Моншален в интервью телеканалу TF1.

По ее словам, обсуждаемый пакет включает шаги, позволяющие добиться бюджетной экономии в размере 32 млрд евро и привлечь дополнительно 21 млрд евро налоговых доходов.

Министр рассчитывает, что соглашение по бюджету на 2025 год будет достигнуто в текущем месяце.

"В этом бюджете мы собираемся предпринять историческую попытку сократить государственные расходы. Мы не намерены поднимать налоги для среднего и рабочего класса", - отметила она.

Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил в ходе выступления в парламенте накануне, что его правительство ставит целью сократить дефицит бюджета в этом году до 5,4% ВВП с 6,1% ВВП в 2024 году.

Предыдущее правительство, которому Национальное собрание вынесло вотум недоверия в начале декабря, планировало уменьшить дефицит бюджета до 5% ВВП за счет мер снижения расходов и повышения налогов.

По словам Моншален, нынешнее правительство ожидает, что инфляция во Франции в текущем году составит 1,4%.



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