Узбекистан к 2030 году намерен увеличить долю ВИЭ в энергобалансе страны до 54%

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о планах по увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 54% к 2030 году, а также о намерении укреплять региональное сотрудничество в сфере "зеленой" экономики.

"К 2030 году планируем увеличить долю возобновляемых источников энергии в нашей стране до 54%", - сообщил Мирзиёев на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" во вторник (текст выступления размещен на сайте узбекского главы).

По его словам, за последние пять лет в энергетический сектор Узбекистана было привлечено почти $20 млрд иностранных инвестиций, введены в эксплуатацию энергетические мощности на 9,6 ГВт. В частности, построено 14 солнечных и ветровых электростанций мощностью 3,5 ГВт, две системы хранения энергии на 300 МВт. В настоящее время совместно с иностранными партнерами реализуется более 50 крупных "зеленых" проектов на сумму свыше $26 млрд по производству в целом 24 ГВт электроэнергии.

"Сегодня "зеленое" развитие в Узбекистане поднято на уровень общенационального движения", - сказал президент.

В настоящее время доля ископаемого топлива в выработке электроэнергии в стране составляет около 70%, а возобновляемые источники обеспечивают 25-30% от общего потребления.

Глава государства также сообщил, что в Узбекистане намерены и дальше укреплять региональное сотрудничество в этой сфере и превратить Центральную Азию в один из центров развития "зеленой" экономики и "чистой энергии".

Мирзиёев отметил, что ОАЭ являются стратегическим партнером Узбекистана в сфере ВИЭ.

"В последние годы инвестиционный портфель с Эмиратами превысил $26 млрд. Локомотивом в нем выступают проекты в области возобновляемой энергетики", - сказал он. Так, при поддержке эмиратской госкомпании по возобновляемым источникам энергии Masdar введены в эксплуатацию пять генерирующих объектов на 1,5 ГВт, будут реализованы три проекта по созданию генерирующих мощностей на 1,6 ГВт, построены системы хранения энергии емкостью около 520 МВт.

Подобные проекты Узбекистан осуществляет совместно с другими ведущими компаниями из ОАЭ, а также партнерами из Саудовской Аравии, Катара, Турции и Китая, добавил президент Узбекистана.