Продажи самолетов Boeing упали до самого низкого уровня со времен пандемии

Поставки новых самолетов Boeing возобновились в декабре после разрушительной забастовки рабочих, которая замедлила производство прошлой осенью, но годовые поставки компании упали в 2024 году до самого низкого уровня со времен пандемии COVID-19. Об этом пишет Reuters.

Во вторник компания сообщила, что в 2024 году она поставила 348 коммерческих самолетов по сравнению с 528 годом ранее. Новые заказы на самолеты в 2024 году упали до менее чем вдвое по сравнению с тем, что Boeing зафиксировал годом ранее.

Сообщается, что компания также зафиксировала 569 заказов брутто и 377 чистых заказов после отмены и перепрофилирования.

Проблемы с качеством продукции, более строгий регуляторный контроль, задержки в цепочке поставок и семинедельная забастовка замедлили работу сборочных линий американского авиастроителя.

После забастовки, которая закончилась 5 ноября, компания применила осторожный подход к возобновлению производства. Линии по производству 737 самолетов были перезапущены в начале декабря, о чем впервые сообщило агентство Reuters.

В декабре компания поставила 30 самолетов, в том числе 17 737 MAX и 9 787. Месячный показатель увеличился с 13 в ноябре и 14 в октябре.

Годовой объем заказов Boeing упал с 1 456 брутто-заказов в 2023 году до 569 в 2024 году и с 1 314 чистых заказов после отмены и перепрофилирования до 377.

После корректировки в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, в прошлом году Boeing получил 317 чистых заказов.