Mercedes-Benz внедрит в автомобили ИИ-помощника от Google

Компания Mercedes-Benz интегрирует ИИ-помощника от Google в автомобили CLA в 2025 году. Об этом говорится в блоге американской корпорации.

Google Cloud представило Automotive AI Agent — автомобильного ИИ-агента на базе Gemini, который предлагает ряд функций. Среди них – улучшение качества управления машиной с помощью персонализированного и разговорного взаимодействия; понимание естественной речи, многоязычность, мультимодальность; набор инструментов для настройки нейросети; возможность удобной интеграции в существующие архитектуры автомобилей и их ОС.

«Automotive AI Agent настроен таким образом, чтобы позволить автопроизводителям создавать высокоперсонализированные и интуитивно понятные ИИ-агенты для машин, которые выходят за рамки голосового управления», - утверждают разработчики.

В ходе эксплуатации автомобиля водитель может спросить у помощника дорогу до ближайшего итальянского ресторана и поинтересоваться его отзывами.

Интеграция ИИ в мультимедийную систему MBUX от Mercedes предложит свежую информацию из Google Maps. Водители и пассажиры смогут использовать голосовые команды для получения обширных данных о находящихся поблизости достопримечательностях и условиях дорожного движения.

ИИ-агент позволит MBUX обрабатывать сложные диалоги со множеством оборотов и запоминать их.

В начала 2024 года стало известно о желании Mercedes-Benz интегрировать ИИ-помощника в свои автомобили.

Годом ранее немецкая компания и Google объявили о долгосрочном стратегическом партнерстве для дальнейшего ускорения автомобильных инноваций.

Напомним, в августе прошлого года Mercedes-Benz заключила партнерство с облачным подразделением ByteDance — Volcano Engine — для совместной работы с ИИ.

В июне 2023 года концерт анонсировал голосовое управление на базе ChatGPT.